مصطفي مراد فهمي يكشف سبب تتويج الأهلي بلقب القرن بفارق ضئيل عن الزمالك

كشف مصطفي مراد فهمي السكرتير الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن السبب في فى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن فى القارة السمراء بفارق ضئيل عن الزمالك .



وأكد فهمي فى تصريحات تليفزيونية على أحقية النادي الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا بعد أن نجح في حصد أعلى عدد من النقاط خلال القرن الماضي ليتوج باللقب الشرفي.

و وشرح فهمي اللوائح قائلا :"وضعنا لائحة نادي القرن عام 1995، ولم يعترض أحد وقتها على النظام أو الطريقة التي يحسم بها اللقب، فليس منطقياً أن يتم الاعتراض بعد عام 2000".

وتوج النادي الأهلي بلقب نادي القرن في إفريقيا وسط منافسة من نادي الزمالك الذي جاء في المركز الثاني خلف العملاق الأحمر، لكن ما زالت القلعة البيضاء تطالب بين الحين والأخر بأحقيتها في اللقب على حساب الأحمر.

وأضاف مصطفى فهمي :"الأهلي رفض الاشتراك في بطولة إفريقيا فتعرض للإيقاف 3 سنوات، واستغل الزمالك الأمر ونجح في الاقتراب من النادي الأهلي، وهذا سبب تتويج الأحمر بفارق ضئيل".

وتابع فهمي :"الأهلي كان سيفوز بسهولة بـ3 بطولات على الأقل في إفريقيا لولا الإيقاف، لأن الأحمر كان لديه واحد من أفضل الأجيال في تاريخه، وبسبب غيابه فاز الزمالك واقترب منه".

واختتم السكرتير الأسبق للكاف :"لم نفعل شيئاً للأهلي لإلغاء قرار الإيقاف 3 سنوات وقتها، ولم يُعلق أحد أيضاً على هذا الأمر، لكن سبب مطالبات البعض باللقب هو أن الفارق في النهاية جاء ضئيلاً لغياب الأحمر عن المشاركة خلال فترة الإيقاف".