مكتبة الإسكندرية تطلق موقعا إلكترونيا لتعليم اللغة الهيروغليفية

أطلق مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، موقعا إلكترونيا لتعليم الهيروغليفية، داعيا رواد المكتبة بالبقاء في البيت تحت شعار "خليك في بيتك وتعلم الهيروغليفية".

وقالت المكتبة، في بيان لها، إن هذا الموقع يعد أول موقع إلكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة، ويستهدف الدارسين الناطقين باللغة العربية من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها، وقد تضمن الموقع مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية.

​وأشارت إلى أن هذا الموقع يتميز باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة، تم تزويده بكلمات جديدة باستمرار، ويحتوي في الوقت الراهن على أكثر من 6500 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها، وهو قاموس تفاعلي يُمَكّن المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6790 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.

​ويحتوي الموقع أيضًا على مجموعة من الدروس التعليمية مقسمة إلى مستويين، المستوى الأول يحتوي على 12 درسًا، أما المستوى الثاني فسيتم إضافته كجزء من المرحلة الثانية للموقع (https://www.bibalex.org/learnhieroglyphs/Home/index_ar.aspx).

وفي نهاية كل درس، يجد المتعلم مجموعة من الاختبارات التقييمية تساعده على تقييم نفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس.

​

ويحتوي الموقع أيضًا على صور لـ116 قطعة أثرية عليها نصوص هيروغليفية من مختلف المتاحف المصرية والعالمية، تأتي هذه القطع مصحوبة بنطق لكلمات النص وترجمته، وذلك من أجل المزيد من التدريب على ما تعلمه الدارس من دروس وقواعد، بالإضافة إلى تمكين المتعلم من التدريب بطريقة عملية على النصوص المكتوبة بخطوط مختلفة عن تلك المكتوبة ببرامج الحاسوب.

​وحاليًا يتم الانتهاء من الإعداد للمرحلة الثانية من الموقع الإلكتروني، والتي سيتم فيها إضافة مجموعة دروس جديدة تبلغ 18 درسًا، بالإضافة إلى قسم جديد يشتمل على شرح مُفصَّل للعلامات الهيروغليفية الأساسية وكيف تم استخدامها في اللغة المصرية القديمة.