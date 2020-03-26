جولة تفقدية لرئيس الوزراء للتأكد من تطبيق الحظر

يتفقد حاليا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الشوارع والأكمنة المرورية للتأكد من تطبيق قرارات حظر التحرك الاخيرة، ويجرى حوارا مع ضباط وأفراد الشرطة ويوجه لهم الشكر.

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءا حتى السادسة مساءا، وبالتوازي مع ذلك إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص، وذلك لمدة اسبوعين على أن تبدأ من الغد.

وأعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي غلق كافة المحال التجارية من ٥ مساءا أمام المواطنين وكذلك الحرفية، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأعلن كذلك غلق الكازينوهات والملاهي وغلق جميع المطاعم بالخامسة مساءا على ان يقتصر على عمل الديليفري وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين مثل الشهر العقاري وتصاريح البناء وغيرنا

وأعلن غلق نوادي الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وتعليق الدراسة لمدة ١٥ يوم إضافية بعد انتهاء القرار السابق في ٢٩ مارس، على أن يستمر العمل بانخفاض حجم الموظفين والعاملين بالمصالح الحكومية ١٥ يوم إضافية بعد انتهاء القرار الماضي في الأول من أبريل، ويستثني المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

وأعلن تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا على المخالفين تبدأ بغرامات مالية تصل ل٤ الالالف جنيه وتنتهي بالحبس، مضيفا أن التعليمات صدرت لوزارة الداخلية بالتعامل بحسم طبقا للقانون مع المخالفين.