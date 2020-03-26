محافظ الشرقية: تعديل مواعيد المخابز وعدم استثناء أي فئة خلال الحظر

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لن يتم استثناء أي فئة من قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة وعدد من الأنشطة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي لمدة أسبوعين، ما لم يكن هناك قرارًا رسميًا بذلك؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ومديري المديريات الخدمية والشركات و الهيئات ومرفق الإسعاف والهلال الأحمر ومديري عدد من الإدارات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى تأكيد المحافظ على الجاهزية الكاملة لتنفيذ القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة فيروس "كورونا" المُستجد، وعدم وجود أي تهاون أو تقاعس عن تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى بالفيروس، والحفاظ على حياة المواطنين.

وأقر المحافظ، تعديل مواعيد العمل في المخابز على مستوى المحافظة؛ لتبدأ في تمام السابعة صباحًا، على أن يتم بيع الخبز والتعامل مع الجمهور في تمام التاسعة صباحًا، وكلفَّ فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتفعيل القرار بدءً من صباح اليوم الخميس.

كما قرر المحافظ، إنشاء غرفة عمليات رئيسية تختص بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، على أن تضُم ممثلًا عن المديريات والهيئات والشركات وقطاعات "الصحة – الإسعاف – الدفاع المدني – مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء"؛ وذلك للتحرك السريع والتنسيق مع الجهات المعنية حال وصول أية بلاغات من المواطنين عن حوادث أو أعطال، على أن يتم التنسيق في ذلك مع غرفة عمليات مديرية أمن الشرقية وغرفة عمليات القوات المسلحة بالمحافظة.

واستمع محافظ الشرقية لعدد من المشكلات التي استعرضها وكلاء الوزارات ورؤساء الشركات والقطاعات المختلفة، والتي تتعلق بطبيعة عمل بعض العاملين بهذه الجهات، وتتعارض مع قرارات حظر التجوال، موجهًا الجميع بضرورة توفيق الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على العاملين في آداء أعمالهم ومهامهم بما لا يضر بهم أو يتعارض مع قرار حظر التجوال.