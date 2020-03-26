حذر الدكتور هاني الناظر، أخصائي الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث السابق، من انتقال عدوى فيروس كورونا عن طريق أجهزة الهاتف المحمول و«الآي باد»، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت استقرار الفيروس لمدة أطول على الأسطح الزجاجية.

وأضاف في حوار لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية « extra news»، اليوم الخميس، أن الطريقة الصحيحة لتعقيم أجهزة الهاتف وحتى الكمبيوتر، هي إما مسحها بمناديل معقمة تحتوي على الكحول، أو رش نسبة بسيطة على قطعة قطن وتنظيف الجهاز بها.

وأشار إلى أن تعقيم أجهزة الهاتف و«الآي باد»، بكمية كبيرة من المعقمات، قد يؤدي إلى إتلافها، مؤكدًا أنه في حالة عدم الخروج من المنزل لا داعي لتعقيم الأجهزة.

ونصح بتقليل استخدام الكلور في التعقيم بكثرة، والاكتفاء بغسل اليدين بالمياه والصابون لمدة عشرين ثانية، خاصة إذا لم يكن هناك شخص مريض في المنزل.



