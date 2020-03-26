أولمبياد طوكيو: أستراليا تطالب برفع سقف الأعمار في كرة القدم الى 24

دعا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الخميس الى رفع سقف الأعمار للاعبي كرة القدم من 23 الى 24 عاما، في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها من صيف 2021 الى العام المقبل، لفسح المجال أمام اللاعبين الذين ساهموا بتأهل منتخبات بلادهم للمشاركة في أكبر تظاهرة رياضية عالمية.

وبحسب القوانين المرعية في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية، تشارك المنتخبات بتشكيلة من لاعبين لا يتخطى عمرهم 23 عاما، مع تطعيمها بثلاثة لاعبين كحد أقصى ممن يفوق عمرهم عن ذلك.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون:" إننا نود فتح باب المناقشة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لبحث تعديل مسابقة الرجال حتى تصبح لمن هم دون 24 عاما لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وأثار قرار تأجيل دورة ألعاب طوكيو من هذا الصيف الى صيف 2021 بحد أقصى بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، المخاوف من عدم تمكن رياضيين واعدين أولمبيا من المشاركة بسبب القيود المفروضة على العمر، أو ببساطة لأنهم قد يفقدون لياقتهم البدنية.

واعتبر جونسون أنه من شأن مسابقة كرة القدم إلى صيغة تحت 24 عاما "أن يضمن للاعبين الذين ساعدوا بلادهم على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية هذا العام، الفرصة لتحقيق أحلامهم في تمثيلها والتحول إلى رياضيين أولمبيين".

وأستراليا، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان، كانت تستعد للألعاب الأولمبية على مدى السنوات الماضية بإشراف مدرب المنتخب غراهام أرنولد الذي تولى أيضا مسؤولية منتخب تحت 23 عاما في 2018