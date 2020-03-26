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المغرب يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

هديل هلال
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 8:15 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 8:15 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، عن تسجيل 50 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» خلال ال24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 275 حالة.

وأوضحت مسؤولة بوزارة الصحة المغربية، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء «ماب»، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى عشر حالات.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 23 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 509 ألف إصابة.


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