وكيل تموين المنيا: تحرير 26 محضرا تموينيا مخالفا ببندر المنيا

واصلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إدارة الرقابة التموينية شنت حملة تموينية مكبرة بدائرة بندر المنيا، تحت إشراف قطب التوني مدير عام إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وقيادة حسن خلف مدير الرقابة التموينية ببندر المنيا.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضرا في مجال متابعة المخابز، كما تم ضبط الآتى ( لحوم منتهية الصلاحية 1200 كرتونة سناكس منتهى الصلاحية و 220 شكارة مكرونه و20 كيلو خل منتهى الصلاحية، و24 كيس نشا منتهى الصلاحية و 16 باكوا بسكوت منتهى الصلاحية و13 باكوا شيكولاته منتهى الصلاحية، و3 علب رايب منتهى الصلاحية، 2 كيلو بسطرمة منتهى الصلاحية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة ، لمباشرة التحقيقات.