الإسكان: 610 ألف مواطن تقدموا لمبادرة «سكن لكل المصريين» خلال المرحلة الأولى

قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن هناك 610 ألف مواطن تقدموا لمبادرة «سكن لكل المصريين» خلال المرحلة الأولى، تم الانتهاء من فرز أوراق 90% منهم، ذاكرًا أنه سيتم الإعلان خلال أيام أنه تم فرز جميع الأوراق.

وأضاف خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن من يرغب في الاستفسار عن شيء يمكنه الاتصال بالأرقام الآتية: «1188، أو 5777، أو 5999».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التقديم للمبادرة يتم إلكترونيًا بالكامل، مضيفًا أن المواطن المسجل ممن ينطبق عليهم الشروط سيتم التواصل معه لإبلاغه بالتفاصيل الواجب تنفيذها للحصول على الوحدة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين (1)» لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجاري، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.