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‏المغرب: أكثر من 4 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 4:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 4:59 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4289281 شخصا حتى اليوم.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 5221 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 3071117 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.
يذكر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، 1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأسابيع الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما وأيضا المسؤلين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى اطار توسيع دائرة التلقيح.

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