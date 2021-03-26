قرر مدير مدرسة بإنجلترا، إيقاف مدرس عن العمل، عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، أثناء حصة دراسية.

جاء ذلك بعد احتجاج العشرات من الآباء المسلمين الغاضبين، خارج مدرسة باتلي جرامر التاريخية في غرب مقاطعة يوركشاير، بإنجلترا، أمس الخميس، لمدة 7 ساعات، مرددين "عار عليك" وطالبوا بفصل المدرس.

واطلعت شرطة غرب يوركشاير، على الاعتذار المقدم من مدير المدرسة، جاري كيبل، للآباء والأمهات أولياء أمور الطلاب، لكن ذلك آثار مزيدا من غضب الآباء المتظاهرين لأنهم وصفوا المعلم بأنه خطر على الطلاب.

وقال أولياء الأمور إن المعلم -الذي لم تذكر المدرسة اسمه- عرض على الطلاب رسما كاريكاتوريا للنبي الكريم خلال حصة مادة الدين، متوقعا أنه سيواجه ردة فعل مثيرة للجدل.

وتجمع حشد غاضب لأول مرة خارج مدرسة في الساعة 7.30 صباح أمس، ما تسبب في تأخير افتتاح المدرسة ومطالبة التلاميذ بالبقاء في المنزل وسط مشاهد فوضوية عند البوابات.

وأفاد متحدث باسم شرطة ويست يوركشاير بأن الأمر استغرق حتى الساعة 2:30 مساءً كي تتمكن من فض التظاهرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال السيد كيبل، مدير المدرسة التي أسسها القس ويليام لي عام 1612، إن المدرس تم إيقافه عن العمل، مضيفا في تصريح متلفز: "من المهم للأطفال أن يتعلموا عن الأديان والمعتقدات، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة محترمة وحساسة وتعمل المدرسة بشكل وثيق مع الهيئة الإدارية وقادة المجتمع لمساعدتنا في حل هذا الوضع، ونحن نواصل القيام بذلك".

وعبر الزعيم المسلم محمد سجاد حسين، مؤسس منظمة بوربوس أوف لايف الخيرية ومقرها باتلي، عن ألمه الشديد بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي الكريم.

وأضاف في خطاب مفتوح أن المؤسسة الخيرية لن ترغب في العمل مع المدرسة أو الترويج لها حتى يتم إبعاد المعلم بشكل دائم.

فيما قال المفتي محمد أمين باندور، وهو عالم مسلم محلي، في كلمة للمتظاهرين، إنه تم إيقاف المدرس، وهو ما أكدته المدرسة لاحقًا، حيث ينتمي ما يقرب من 3 أرباع الطلاب إلى مجموعات عرقية من الأقليات.

ويشكل المسلمون 41% من السكان في مدينة باتلي، وهي سوق تاريخية وتقع في منطقة كيركليس التي كانت دائرة انتخابية يمثلها النائب العمالي جو كوكس، الذي اغتيل على يد متطرف يميني في يونيو 2016، بحسب قول الصحيفة.

وينص أحدث منهج تعليمي حول منطقة كالديرديل وكيركليس وليدز، والذي يسري من 2019 إلى 2024، "على أنه يجب أن يكون التلاميذ قادرين على إعطاء الأسباب التي تجعل التمثيل البصري لله والأنبياء محظورًا في الإسلام بنهاية المفتاح المرحلة الثانية" لكنها لا تذكر على وجه التحديد ما إذا كان يجب على المعلمين عرض أي من هذه الصور.

من بين خريجي المدرسة، التي تقدم الطعام الحلال في المقصف، مؤسس شركة Innocent Smoothies، ريتشارد ريد، مالك شركة Ginetta Cars، ولورانس توملينسون، وعالم الدين البارز في القرن الثامن عشر جوزيف بريستلي.

وكتب السيد كيبل في رسالة إلى أولياء الأمور: "تود المدرسة أن تشكر أولياء الأمور الذين اتصلوا بنا يوم الاثنين - 22 مارس، حيث يسلطون الضوء على المخاوف بشأن أحد الموارد المستخدمة في درس الدراسات الدينية في RS في ذلك اليوم.

وأوضح "عند التحقيق، كان من الواضح أن المورد المستخدم في الدرس كان غير مناسب تمامًا ولديه القدرة على التسبب في إهانة كبيرة لأعضاء مجتمع مدرستنا والتي نود أن نقدم اعتذارًا صادقًا وكاملًا عنها".

وأضاف أن المدرسة اتخذت إجراءات فورية للتحقيق في ما حدث، بما في ذلك إزالة المصدر من المواد وتعليق محتوى الدرس من مخطط العمل.