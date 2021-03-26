وزير الخارجية الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى سيراليون

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم الخميس زيارة رسمية إلى سيراليون تلبية لدعوة من نظيرته نابيلا فريدة تونيس.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم إن بوقدوم التقى خلال زيارته برئيس سيراليون جوليوس مادا بيو حيث نقل له التحيات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون ورغبته في العمل سويا من أجل تعزيز روابط الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وأضاف البيان أن بوقدوم أجرى محادثات معمقة مع نظيرته السيراليونية نابيلا فريدة تونيس تطرقا خلالها إلى مدى تنفيذ خارطة الطريق من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الموقعة شهر ابريل 2019 بالجزائر، بالإضافة إلى آفاق زيادة مشاريع التعاون.

كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا والصحراء الغربية ومالي وفي منطقة الساحل، بحسب البيان ذاته.