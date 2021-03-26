الأمم المتحدة: رجال في تيجراي بإثيوبيا أجبروا على اغتصاب نساء من عائلاتهم

قالت الأمم المتحدة، إن 5 عيادات طبية بمنطقة تيغراي في إثيوبيا سجلت أكثر من 500 حالة اغتصاب، كاشفة عن حالات اغتصاب أمام العائلات وإجبار رجال على اغتصاب نساء من عائلاتهم.

وأوضحت وفاء سعيد، نائبة منسق مساعدات الأمم المتحدة في إثيوبيا، في إفادة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية بنيويورك، أنه تم تسجيل 516 حالة اغتصاب على الأقل في خمس منشآت طبية في مقلي وأديجرات وووكرو وشاير وأكسوم، مشيرة إلى أنه "بالنظر لحقيقة أن معظم المرافق الصحية لا تعمل إضافة إلى الوصمة المرتبطة بالاغتصاب، فمن المتوقع أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير".

ودعا 12 مسؤولا كبيرا في المنظمة الدولية، إلى وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين في تيغراي، متحدثين عن تقارير اغتصاب و "أشكال مروعة أخرى للعنف الجنسي".

وتفجر القتال في تيغراي في نوفمبر الماضي، بين القوات الحكومية والحزب الحاكم سابقا للمنطقة، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أيضا، إن قوات من إريتريا دخلت المنطقة.