أحمد الأحمر يتخطى حاجز المائة هدفا مع الزمالك في دوري محترفي اليد

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تخطى أحمد الأحمد قائد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر حاجز المائة هدفا في دوري المحترفين هذا الموسم.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة للأحمر واحتفلت بتسجيله 106 هدفا هذا الموسم في دوريالمحترفين.

وكان الزمالك يعقد تغلب على سبورتنج بنتيجة 28/26 اليوم الجمعة ضمن مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري هذا الموسم متساويا مع الغريم التقليدي الأهلي ولكن يتفوق الأبيض بسبب المواجهات المباشرة حيث فازعلى الأهلي في مباراة الدور الأول بفارق هدف.