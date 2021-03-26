 مفوض أوروبي: 52 مصنعا بأنحاء القارة تشارك بإنتاج لقاحات كورونا - بوابة الشروق
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مفوض أوروبي: 52 مصنعا بأنحاء القارة تشارك بإنتاج لقاحات كورونا

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
وكالات:
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 5:24 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 5:24 م
قال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، إن أوروبا ينبغي أن تكون رائدة عالميا في إنتاج لقاحات فيروس كورونا، حيث يشارك 52 مصنعا بهذه العملية في جميع أنحاء القارة.

ولفت بريتون إلى أنه كان ينبغي على أوروبا تلقيح عدد كاف من الناس في الصيف، ربما في منتصف يوليو تقريبا، لتحقيق مستوى "مناعة عالمية"، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال المفوض خلال وجوده في مصنع برشلونة التابع لشركة الأدوية Reig Jofre التي ستنتج لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون أند جونسون في الربع الثاني من العام، إنه بحلول نهاية العام، سيكون لدى أوروبا قدرة على إنتاج ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة.

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