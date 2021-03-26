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ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي عن التقديرات الأولية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:38 ص

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، نمو النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة بأسرع من التقديرات السابقة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموا بمعدل 3ر4% وليس بمعدل 1ر4% وفق التقديرات الأولية، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بسيطا لإجمالي الناتج المحلي.

وأضافت وزارة التجارة أن معدل النمو الأكبر من البيانات الأولية، تعكس بشكل أساسي ارتفاع التقديرات المعدلة لاستثمارات القطاع الخاص في المخزون والذي تأثر جزئيا بخفض تقديرات الاستثمارات في الأصول الثابتة غير السكنية.

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