رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطاري سوهاج

أعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج الذى وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



وقال غرباوي إن جامعة جنوب الوادى بكافة منتسبيها من أساتذة وطلاب وأعضاء بالجهاز الإدارى يتقدمون بأصدق مشاعر الحزن لأسر الضحايا، داعيين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية، واستعدادها التام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهم.