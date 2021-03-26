 رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطاري سوهاج - بوابة الشروق
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رفع حالة الطوارئ بمستشفيات قنا الجامعية لاستقبال ضحايا حادث قطاري سوهاج

حادث تصادم قطاري سوهاج - ارشيفية
حادث تصادم قطاري سوهاج - ارشيفية
حمادة عاشور
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 6:50 م
أعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن خالص التعازى والمواساة لأسر ضحايا حادث قطارى سوهاج الذى وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وقال غرباوي إن جامعة جنوب الوادى بكافة منتسبيها من أساتذة وطلاب وأعضاء بالجهاز الإدارى يتقدمون بأصدق مشاعر الحزن لأسر الضحايا، داعيين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات قنا الجامعية، واستعدادها التام لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية والعلاج الكامل لهم.

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