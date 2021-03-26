 محافظ أسوان: حصلنا 270 مليون جنيه من طلبات التصالح على مخالفات البناء - بوابة الشروق
الجمعة 26 مارس 2021 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

محافظ أسوان: حصلنا 270 مليون جنيه من طلبات التصالح على مخالفات البناء

أشرف عطية محافظ أسوان - ارشيفية
أشرف عطية محافظ أسوان - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:19 ص
قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تسير بشكل جيد في ملف التصالح على مخالفات البناء، ذاكرًا أن أعداد المخالفات البنائية في أسوان ليست ضخمة.

وأضاف عطية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن 20 ألف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح، لافتًا إلى تحصيل 270 مليون جنيه من طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وذكر أن المحافظة لديها 11 مركزًا تكنولوجيًا في المراكز والمدن والقرى الرئيسية، لتيسير إجراءات التقدم بطلبات للتصالح على المواطنين، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة لجميع لجان البت في المخالفات في هذا الملف.

وأوضح أن المحافظة تركز على المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة في توعية المواطنين، مضيفًا أن المختصين لا يتركون أي مركز أو مدينة إلا ويقدمون فيه التوعية للأهالي بضرورة تقنين أوضاعهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك