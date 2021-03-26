الاتحاد من أجل المتوسط: نسبة توظيف المرأة في مجتمعاتنا لا تتعدى الـ20%

اتحاد من أحل المتوسط: نحرص أن تكون المرأة هي النسبة الغالبة في كل المبادرات التي نطرحها

قال ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، إن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي أعباء الرئاسة هناك توجه جديد جعل مصر من الدول الطليعة على مستوى العالم فيما يتصل بتمكين المرأة كتوجه سياسي.

وأضاف كامل، في لقاء مباشر ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن «نسبة توظيف المرأة في مجتمعاتنا لا تتعدى الـ20%»، ذاكرًا أن نسبة البطالة ضمن النساء الباحثات عن عمل تصل إلى 47% من قوة العمل ككل.

وأكد أن هناك جهدًا مطلوب لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا ورفع قدراتها، مضيفًا أن مستوى تعليم المرأة يكون في عديد من الأحيان أعلى من الرجل، لكن درجة نفاذها لسوق العمل تكون محدودة.

وتابع: «حريصون على أن تكون المرأة هي النسبة الغالبة في كل المبادرات التي نطرحها والمشروعات التي نتيحها، كما نعمل على الصورة النمطية ضد المرأة والمتمثلة في العنف والتحرش».