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وفيات في حريق بمستشفى هندي لعلاج مصابين بكورونا

وكالات
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 10:55 ص

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، مقتل 6 على الأقل، في حريق اندلع بمركز تجاري يضم مستشفى يعالج مصابين بفيروس كورونا في مومباي.

ولم يتضح بعد إن كان القتلى من المصابين بالفيروس. وتكافح مومباي أسوأ مرحلة من الجائحة وسجلت أكثر من 5500 إصابة في يوم واحد أمس الخميس، وهو أعلى رقم منذ تفشي الفيروس.

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 59118 إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ 18 أكتوبر، ليرتفع الإجمالي إلى 11.85 مليون، وفقاً لما نقلتة وكالة "رويترز".

وأظهرت البيانات تسجيل 257 وفاة جديدة، وارتفاع الإجمالي إلى 160949.

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