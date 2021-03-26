باكستان والهند تتفقان على التعاون لحلّ الخلافات بشأن تقاسم مياه الأنهار المشتركة

اتفقت باكستان والهند على بذل جهود حثيثة لحل الخلافات المتعلقة بمياه الأنهار المشتركة، والقضايا المتعلقة بمعاهدة تقاسم مياه حوض نهر السند، الموقعة بين البلدين بما في ذلك تبادل الجولات التفتيشية لتطبيق الاتفاقية.

جاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الـ116 للجنة الهندية الباكستانية الدائمة بشأن حوض مياه نهر السند الذي انعقد بين وفدي البلدين في نيودلهي بعد توقفها عامين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي بأن الجانبين بحثا بالتفصيل مجموعة من القضايا المتعلقة بمعاهدة مياه حوض نهر السند لعام 1960، حيث تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة في باكستان.