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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة

محمد المهم
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 11:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 11:09 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار المتداولة بسوق العبور وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1 إلى 1.75 جنيه.
البطاطس من 1.1 إلى 2.3 جنيه.
البصل من 2.5 إلى 5 جنيهات.
الكوسة من 1.5 إلى 4 جنيهات.
الفاصولياء من 6 إلى 12 جنيه.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4.5 جنيه.
الففل الرومي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي من 2.5 إلى 5.5 جنيه.
الخيار البلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات .
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
اليوسفي من 4 الي 7 جنيهات.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
جوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 10 جنيهات.
تين برشومي من 6 إلى 9 جنيهات.

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