اتحاد الكرة يعلن الوقوف دقيقة حداد على شهداء قطاري الصعيد

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد وذلك قبل جميع مباريات كل المسابقات.

وينعي الاتحاد المصري جميع ضحايا الحادث سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب محبيهم ويشفي المصابين ويحمي شعب مصر من كل سوء.

أزمة خط السكة الحديد التي تكررت كان آخرها اصطدام قطارين بخط سوهاج - طهطا، وراح ضحيتها 32 شهيد وإصابات كثيرة.

وكان منتخب مصر قد فاز أمس على كينيا وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، وسيلتقي مع جزر القمر الاثنين المقبل على ستاد القاهرة ويقف دقيقة حداد على ارواح الشهداء.