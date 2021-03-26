أبردين يضم قائد سيلتيك كلاعب ومدرب

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أعلن سيلتيك الإسكتلندي أن القائد سكوت براون سيرحل عن النادي بعد 14 عاما في صفوفه لينضم إلى منافسه المحلي أبردين كلاعب ومدرب بدءا من الموسم المقبل.

وخاض براون، الذي وقع عقدا لموسمين مع أبردين، أكثر من 600 مباراة مع سيلتيك وحصد لقب الدوري عشر مرات بالإضافة إلى 12 بطولة محلية للكأس منذ انضمامه في 2007.

وقال اللاعب البالغ عمره 35 والذي سينضم إلى الطاقم التدريبي لستيفن جلاس مدرب أبردين "إنه قرار صعب بترك هذا النادي المذهل.. لكنها فرصة جديدة لي وبداية جديدة".

وخسر سيلتيك لقب الدوري لأول مرة بعد تسعة مواسم إذ ذهب اللقب إلى غريمه رينجرز واستقال مدربه نيل لينون الشهر الماضي.