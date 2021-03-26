«المصارعة» يستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

يستعد المنتخب الوطني للمصارعة للمشاركة في بطولة إفريقيا والأوقيانوس باشتراك دولة استراليا، المقرر إقامتها في تونس، وهي البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو بعدد ١٥ لاعب، ويسافر المنتخب إلى تونس الخميس المقبل.

يرأس البعثة اللواء عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة، وتضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة، في المصارعة الرومانية:

وزن ٦٠ ك هيثم فهمي

وزن ٧٧ وائل حمدي

وزن ٨٦ محمد مصطفي

وزن ٩٧ محمد جبر

وزن ١٣٠ عبداللطيف منيع والمدرب أشرف الغرابلي ومحمد ابراهيم.

وفي المصارعة الحرة:

وزن ٥٧ك جمال عبدالناصر

وزن ٦٥ ك فتحي طارق

وزن ٧٥ عمرو رضا

وزن ٨٦ خالد مسعود

وزن ٩٦ حسام الميرغني

وزن ١٢٥ ضياء جودة والمدرب فرج عبدالرازق.

وفي المصارعة النسائية:

وزن ٥٥ك ندي مدني

وزن ٦٠ إيمان عصام

وزن ٦٧ ايناس خورشيد

وزن ٧٦ ك سمر عامر والمدرب محمود حامد ومحمد طلبة.

وتعد هذه البطولة هي الرئيسية للتأهيل لأولمبياد طوكيو، والتي تقام في تونس خلال شهر أبريل المقبل، ويسعي المنتخب الوطني من خلالها لتأهيل أكثر من لاعب.