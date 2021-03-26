رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية ينفي تهديد «كالامار» بسبب التحقيق في مقتل خاشقجي

نفى رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية عواد العواد اليوم الخميس توجيه تهديدات إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء أجنيس كالامار، بشأن تحقيقها في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وقال العواد في تغريدات على موقعه الرسمي على "تويتر" الخميس "لقد نما إلى علمي أن السيدة أجنيس كالامارد من منظمة العفو الدولية وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني بطريقة ما وجهت إليها تهديدا مستترا منذ أكثر من عام".

وكانت أجنيس كالامار قالت إن مسؤولا سعوديا وجه تهديدا لها في اجتماع بجنيف العام الماضي، بأنه سيتم "تولي أمرها" إذا لم يتم تحجيمها وذلك في أعقاب تحقيقها في ملابسات مقتل خاشقجي.

وأضاف العواد "أنا أرفض هذا الاقتراح بأشد العبارات. على الرغم من أنني لا أستطيع تذكر المحادثات الدقيقة" ،" إلا أنني لم أكن أبدًا أرغب في أي ضرر أو التهديد به على أي فرد معين من قبل الأمم المتحدة ، أو أي شخص في هذا الشأن".

ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن هوية المسؤول السعودي الذي أدلى بهذا التعليق.

وقادت كالامار تحقيق الأمم المتحدة في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر 2018 على أيدي موظفين سعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية هي أول من نشر تقريرا عن اتهام كالامار للمسؤول السعودي يوم الثلاثاء.