وزيرة الصحة: نقل 3 مصابين من حادث قطاري سوهاج إلى معهد ناصر خلال ساعة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها توجهت مستشفيات سوهاج التعليمي والعام وطهطها التي يتواجد بها 52 إصابة حاليًا، للاطمئنان على حالة ضحايا الحادث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الجمعة، أنه تم الدفع بـ 105 عربة إسعاف فور وقوع الحادث، مشيرة إلى ضخ المحافظة بـ 3 آلاف كيس دم، فضلًا عن 3400 كيس أخرين كانوا متواجدين بالفعل.

وأشارت إلى توفير 52 طبيب بتخصصات مختلفة من جراحة المخ والأعصاب والخدير والعظام والوجه والكفين، مضيفة أنه أنه تم فتح التموين الطبي لدعم المستشفيات.

وذكرت أنها ستنقل معها 3 حالات إلى معهد ناصر خلال ساعة، لافتة إلى استقرار الحالة الصحية لأغلب المصابين.

وأكدت أن عدد الإصابات حتى الآن 165 إصابة تتراوح ما بين جروح قطعية وكدمات وكسور بسيطة ومضاعفة، فضلًا عن وجود بعض الحالات التي تعاني من إصابات في الرأس، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 32.

وأوضحت أنه جاري رفع أحد عربات القطارين للكشف عن باقي الضحايا، متوجهة بالشكر للشعب المصري على تبرعهم بالدم لمساعدة ضحايا الحادث.

ولفتت إلى أن مستشفيات سوهاج استوعبت مصابي الحادث، موضحة أنه بعض الحالات تم توجيهها إلى أسيوط لقربها أيضًا من موقع الحادث.

وتوجهت بالشكر لكل الأطقم الطبية وفرق الإسعاف على مجهوداتهم في إسعاف وإنقاذ ضحايا الحادث، متابعة: «لما بشوفهم بطمن لأن تقديم الخدمة الصحية مش طب بس لو مفيهاش جانب إنساني بتبقى خدمة ناقصة».

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.