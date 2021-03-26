البترول: معدات بتروجت تشارك في رفع عربات حادث قطاري سوهاج

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تمت الاستجابة الفورية للتعامل مع آثار الحادث الأليم جراء تصادم قطاري سوهاج من قبل المنطقة الجغرافية البترولية بالصعيد، وأنه تم تحريك الونش حمولة 220 طن ثابت الذي تملكه شركة (بتروجت) لرفع العربات المحطمة بموقع الحادث، نظرا لأن مثل هذه الحوادث تحتاج لأوناش رفع عملاقة وقطاع البترول لديه هذه الإمكانيات.

وأوضح الملا، في تصريح مساء اليوم الجمعة، أنه تم توفير عربتي إنارة لتوفير الإضاءة الكافية، وأن لوادر (بتروجت) تمهد حاليا الطريق لدخول الونش الثابت نظراً لأن التربة مكان الدخول للحادث تغمرها المياه.

وأكد الملا على التنسيق الكامل مع طارق الفقي محافظ سوهاج للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتكامل جهات الدولة في التعامل مع آثار الحادث الأليم، مقدما تعازيه لأهالي المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين وأن يقي الله مصر كل شر وسوء وأن يديم عليها تكاتف أهلها.

وأشاد الوزير بالتصرف المسؤول الذي أبداه العاملون في شركتي (بتروتريد وأسيوط للبترول)، لمشاركتهم في التبرع بالدم بمقر شركة أسيوط، والتي استمرت حتى إخطار وزارة الصحة بالتوقف نظرا للوفرة في أكياس الدم وقيامهم بمساعدة ونقل الحالات للمستشفى العام بطهطا وتوفير جانب من المستلزمات الطبية اللازمة ووجه بالمساعدة الكاملة في توفير اللازم من مساعدة أو تسكين لأهالي المغتربين من المصابين.