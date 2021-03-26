مدبولي و4 وزراء يفتتح أحدث الفنادق العالمية بالغردقة

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الجمعة أحد فروع الفنادق العالمية الكبرى بالغردقة بمنتجع سياحى بمنطقة مجاويش والتي يملكها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يقام ضمن مشروع الاصول غير المستغلة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بحضور وزراء السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام والمالية والتعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر.



استمرت زيارة رئيس الوزراء للغردقة لمدة يومين حيث وصل مساء الخميس لمدينة الغردقة و أدى اليوم خلاها صلاة الجمعة برفقته 4 وزراء كلا من السياحة والتعليم العالي وقطاع الأعمال والمالية صلاة الجمعة بمسجد الفندق بالمنتجع السياحي جنوب مدينة الغردقة.