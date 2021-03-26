 مدبولي و4 وزراء يفتتح أحدث الفنادق العالمية بالغردقة - بوابة الشروق
الجمعة 26 مارس 2021 4:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

مدبولي و4 وزراء يفتتح أحدث الفنادق العالمية بالغردقة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كمال رشاد
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:53 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 3:53 م
افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الجمعة أحد فروع الفنادق العالمية الكبرى بالغردقة بمنتجع سياحى بمنطقة مجاويش والتي يملكها القطاع العام بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يقام ضمن مشروع الاصول غير المستغلة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص وذلك بحضور وزراء السياحة والاثار وقطاع الاعمال العام والمالية والتعليم العالي ومحافظ البحر الأحمر.

استمرت زيارة رئيس الوزراء للغردقة لمدة يومين حيث وصل مساء الخميس  لمدينة الغردقة و أدى اليوم خلاها صلاة الجمعة برفقته 4 وزراء كلا من السياحة والتعليم العالي وقطاع الأعمال والمالية صلاة الجمعة بمسجد الفندق بالمنتجع السياحي جنوب مدينة الغردقة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك