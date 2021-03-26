الحوثيون يعلنون عن عملية واسعة بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي

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أعلن المتحدث باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة "أرامكو" في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.