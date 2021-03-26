ألمانيا تحظر إجراء جراحات تغيير الجنس للأطفال ثنائيي الجنس

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لن يُسمح لآباء الأطفال ثنائيي الجنس في ألمانيا بإجراء جراحة تغيير الجنس لأطفالهم بعد الآن.

فقد قرر البرلمان الألماني في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس حظر العلاج الذي يغير المظهر الجسدي للطفل ليتوافق مع جنس الذكر أو الأنثى.

ويُسمح بالاستثناءات فقط إذا لم يكن من الممكن طبيا تأجيل التدخل وتم منحه الموافقة من قبل لجنة متعددة التخصصات.

وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 160 ألف شخص في ألمانيا لا يمكن تحديد نوعهم بيولوجيا على أنهم ذكر أو أنثى.

وقال النائب البرلماني باول ليريدر، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، إن القانون يحمي حق تقرير المصير ويحمي المتضررين من العلاج غير الضروري.

وامتنع الحزب الديمقراطي الحر وكذلك حزبا اليسار والخضر عن التصويت، فرغم دعمها للهدف، لا تعتقد هذه الأحزاب أن القانون يحمي المتضررين بشكل كاف.