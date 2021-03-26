مسئولو البرنامج الرئاسي يتابعون أعمال مبادرة دعم صحة المرأة بالغربية

تابعت سلوى جزر، ودعاء بدوي مسؤولي البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة بالوزارة، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بقرى ومراكز الغربية، حيث وجها جميع الوحدات الصحية بالتوعية بمبادرة دعم صحة المرأة لأورام الثدى بأحدث البروتوكولات التعليمية، لا سيما وأن أورام الثدى تمثل 40% من الأورام.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مقر الحملة في الوحدات الصحية، تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات في عمر 18 عامًا، مشيرا إلى أن الفريق الذي سينفذ المبادرة "أطباء، تمريض، الفنيين"، من السيدات والفحص مجانا ويتم تحويل المتوقع إصابتهم بسرطان الثدى إلى مراكز الفحص الدقيق.

وأوضح أن الكشف عن سرطان الثدى ببطاقة الرقم القومى فقط ويمكن لأى سيدة من أى محافظة إجراء الفحص الطبى على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبى بها وليس محافظة محل السكن وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتقديم الخدمة الطبية الجيدة للسيدات وتنفيذ المبادرات الرئاسية.