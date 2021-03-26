 الخارجية الموريتانية تثمن تعيين أحد دبلوماسييها مديرا لديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - بوابة الشروق
الجمعة 26 مارس 2021 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الموريتانية تثمن تعيين أحد دبلوماسييها مديرا لديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 7:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 7:02 ص

ثمنت وزارة الخارجية الموريتانية تعيين الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات مديرًا لديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.
وأكدت الخارجية الموريتانية في بيان لها مساء الخميس تعيين الدبلوماسي الموريتاني المتميز والوزير السابق محمد الحسن ولد لبات مديرا لديوان رئيس المفوضية وانها تهنئ السيد محمد الحسن لبات على هذه الثقة، مشيدة بكفاءته وبأدائه الرائع في هذه المنظمة القارية العريقة».
وخلصت إلى أنها تنتهز الفرصة لتؤكد «مواصلتها العمل بشكل مستمر، في إطار رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على دعم الحضور اللائق للكفاءات الوطنية الموريتانية في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، تمثيلا للبلد وخدمة لقضايا الإنسان».
ويعتبر محمد الحسن ولد لبات دبلوماسيا شغل منصب وزير الخارجية المويتاني في تسعينيات القرن الماضي ولمع نجمه بقوة في افريقيا حين لعب دورًا محوريا في الوساطة الأفريقية لتسوية الأزمة في السودان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك