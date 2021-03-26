محافظ المنيا: حصلنا 638 مليون جنيه من طلبات التصالح على مخالفات البناء

قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك 166 ألفًا و500 شخص تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى تحصيل حوالي 638 مليون جنيه من هذا الملف.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الخميس، أن نسبة المخالفات تمثل 10% من المباني، مناشدًا الأهالي سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم.



وطالب محافظ المنيا المواطنين التوجه للمراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات للتصالح على المخالفات قبل يوم 31 مارس الجاري، موضحًا أن هناك عشرة مراكز تعمل دون إجازات أو انقطاع.



وأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية في مراكز تلقي الطلبات، إضافة إلى تقديم التسهيلات خوفًا من التكدس، متوجهًا للمواطنين: «لا تتردد صحح وضعك واتصالح».