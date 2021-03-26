 الأهلي يهزم طلائع الجيش في دوري محترفي اليد - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم طلائع الجيش في دوري محترفي اليد

علي البحيري
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 9:44 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 9:44 م

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز في المباراة التي جمعته اليوم الجمعة مع طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه.

شهد الشوط الأول استحواذ لاعبي الفريق وسيطرتهم على مجريات اللعب، لينتهي بتقدم الفريق بنتيجة ١٩-١٣، ثم استمر التفوق للأهلي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٣-٢٨.

ويأتي الفوز على طلائع الجيش بعد أن كان الفريق قد تغلب أمس الخميس على هليوبوليس في بطولة الدوري.


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