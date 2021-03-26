 فيديو.. بدء عمليات التنظيف في أستراليا بعد توقف الأمطار وانحسار مياه الفيضانات - بوابة الشروق
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فيديو.. بدء عمليات التنظيف في أستراليا بعد توقف الأمطار وانحسار مياه الفيضانات

فيضان - ارشيفية
فيضان - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 12:30 ص
عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد بدء سكان ساحل أستراليا الشرقي الذي شهد فيضانات كبيرة، اليوم الخميس، عمليات التنظيف مع بدء انحسار المياه ليظهر معه حجم الأضرار.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال أسبوع على نيو ساوث ويلز، أكثر ولايات أستراليا تعدادا للسكان، في وفاة اثنين، ولحقت أضرار جسيمة بالمنازل وأُتلفت محاصيل زراعية وغطت الوحول الكثير من الطرقات.

وبعد توقف هطول الأمطار، عاد آلاف السكان إلى منازلهم لتقييم حجم الأضرار. وشارك مئات الجنود وعناصر الإطفاء المتطوعين في العمليات، في محاولة لإزالة الوحول عن الطرقات ورفع الأنقاض باستخدام آلات نشر.


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