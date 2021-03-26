هل يمارس الأشخاص المصابون بالصداع النصفي ما يكفي من الرياضة؟

أكثر من ثلثي الأشخاص المصابون، بالصداع النصفي، لا يمارسون تمارين رياضية كافية، وفقًا لدراسة أولية صدرت في 23 فبراير 2021، والتي سيتم تقديمها في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 22 أبريل 2021.



ووجدت الدراسة أن الأشخاص، الذين يمارسون ما لا يقل عن ساعتين ونصف من التمارين المعتدلة إلى القوية في الأسبوع، لديهم معدل منخفض من مسببات الصداع النصفي، مثل التوتر والاكتئاب ومشاكل النوم، بحسب موقع "سيكولوجي توداي".



ويقول مؤلف الدراسة ماسون دايس من جامعة واشنطن: "الصداع النصفي حالة تؤدي إلى الإعاقة وتؤثر على ملايين الأشخاص، ومع ذلك فإن التمارين المنتظمة قد تكون وسيلة فعالة لتقليل وتيرة وشدة بعض أنواع الصداع النصفي، حيث تفرز التمارين الرياضية مسكنات الألم الطبيعية التي تسمى الإندورفين، وتساعد الناس على النوم بشكل أفضل وتقلل من التوتر".



وشملت الدراسة 4647 شخصًا، تم تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي، كان ما يقرب من 3 أرباع المشاركين يعانون من الصداع النصفي المزمن، والربع الأخير يعاني من الصداع النصفي العرضي.



وأكمل المشاركون استبيانًا حول خصائص الصداع النصفي لديهم، والنوم، والاكتئاب، والتوتر، والقلق، ومقدار التمارين المعتدلة إلى الشديدة التي يمارسونها كل أسبوع، وتشمل الركض والمشي السريع وممارسة الرياضة والتنظيف الثقيل وركوب الدراجات.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية أوصت بساعتين ونصف في الأسبوع من التمارين المعتدلة إلى الشديدة أي ما يعادل 150 دقيقة، كحد أدنى من التمارين.



وقسّم الباحثون المشاركين إلى 5 مجموعات، بناءً على مستوى التمارين الأسبوعية المعتدلة إلى القوية: الأشخاص الذين يمارسون صفر دقيقة في الأسبوع، والأشخاص الذين مارسوا من دقيقة إلى 30 دقيقة، والأشخاص الذين مارسوا من 31 إلى 90 دقيقة، والأشخاص الذين مارسوا 91 إلى 150 دقيقة، والأشخاص الذين مارسوا أكثر من 150 دقيقة في الأسبوع.



ووجد الباحثون أن 1270 شخصًا - وهم 27% فقط من الأشخاص في الدراسة، أفادوا بأنهم مارسوا أكبر قدر من التمارين، وأن الأشخاص الذين يمارسون أقل من ساعتين ونصف الساعة من التمارين المعتدلة إلى القوية أسبوعيًا، زادت لديهم معدلات الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم.



وكانت النسبة كالتالي، الاكتئاب: 47% من الأشخاص في المجموعة التي لم تمارس الرياضة، مقارنة بـ25% من الأشخاص الذين مارسوا قليل من الرياضة، القلق: 39% من الأشخاص في مجموعة عدم ممارسة الرياضة، مقارنة بـ28% من الأشخاص في مجموعة التمارين الرياضية العالية، مشاكل النوم: 77% من الأشخاص في مجموعة عدم ممارسة الرياضة مقارنة بـ61% في مجموعة التمارين الرياضية العالية.



وقال دايس: "هناك علاجات جديدة متاحة للصداع النصفي، لكنها باهظة الثمن، يجب على الأشخاص المصابين بالصداع النصفي التفكير في دمج المزيد من التمارين في حياتهم اليومية لأنها قد تكون طريقة آمنة ومنخفضة التكلفة لإدارة وتقليل بعض المشكلات الأخرى التي غالبًا ما تصاحبها".



وكان من قيود الدراسة أن المشاركين أبلغوا عن دقائق تمرين أسبوعية، بدلاً من مراقبة نشاطهم باستخدام جهاز يظهر هذا البحث فقط الارتباطات بين التمارين ومحفزات الصداع النصفي، لا يثبت السبب والنتيجة.