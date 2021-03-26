نقابة الإعلاميين: مهنية الإعلام المصري في تغطية حادث سوهاج دفعت الإعلام الدولي للنقل عنه

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أشاد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، بتغطية الإعلام المصري لحادث تصادم قطاري سوهاج وتواجده في قلب الحدث ومتابعة سير التحقيقات بكامل الشفافية ولحظة بلحظة.

وأكد مجلس النقابة -في بيان اليوم الجمعة- أن وسائل الاعلام المصرية الرسمية والخلاصة المرئية والمسموعة تعاملت مع الأحداث بمهنية عالية جعلت وسائل الاعلام العالمية تنقل عنها تطورات الحدث طوال الوقت.

وأوضح مجلس النقابة أن دقة وسرعة البيانات الرسمية الصادرة عن كل الجهات حول الحادث أتاحت المعلومات الصادقة والحقيقية التي يسرت مهمة التغطية الإعلامية للحادث.

وأكد المجلس أن هذا الأداء الإعلامي جاء نتاجًا للمجهود المبذول في ضبط المشهد الإعلامي والتطوير المستمر لأداء الاعلاميين و الارتقاء بالمهنية الإعلامية مع الالتزام بضمان حرية التعبير في إطار المسئولية المجتمعية.