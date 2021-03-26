العدل الأوروبية ترفض شكوى بشأن عدم كفاية سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بعدم قبول شكوى من قبل ائتلاف من العائلات من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وخارجه مفادها بأن سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي غير كافية للسيطرة على ارتفاع معدلات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وانضمت المجموعة المكونة من 10 عائلات من خمس دول في الاتحاد الأوروبي ،وهى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا بالإضافة إلى كينيا وفيجي، إلى جمعية سويدية تمثل شبان شعب سامي الاصليين وادعت أن سياسة المناخ التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في عام 2018 لم تكن كافية.

وطالبت العائلات، النشطة في قطاعي الزراعة والسياحة، محاكم الاتحاد الأوروبي بإصدار أوامر باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهى المحكمة الأدني درجة للكتل، بعدم قبول الشكوى، وحكمت بأن العائلات لم تتأثر بشكل فردي بالقانون.

واستأنفت العائلات الحكم، لكن محكمة العدل الأوروبية انحازت إلى محكمتها الأدنى درجة اليوم الخميس ورفضت الاستئناف.

ودفعت بالقول إنه إذا اعتُبرت مثل هذه الادعاءات مقبولة، فإنها ستواجه "خطر جعل شروط القبول المنصوص عليها في [معاهدة الاتحاد الأوروبي] بلا معنى" ، وفقًا لبيان صحفي.

وأعربت سانا فانار، متحدثة باسم منظمة شباب شعب سامي الأصليين في القضية، عن خيبة أملها بشأن الحكم.

وقالت في بيان صحفي "يعيش شعب سامي في وسط أزمة المناخ كل يوم. نرى كيف تؤثر أزمة المناخ على الحيوانات والطبيعة وثقافتنا. لقد تحدثنا عن هذه التغييرات وآثارها لفترة طويلة الآن ".

وتابعت "للأسف، لم يستمع أحد، وأن ما يجعلني غاضبة ومحبطة للغاية هو أن الاتحاد الأوروبي لا يأخذ هذه المشكلة على محمل الجد ويعالجها كحالة طوارئ، هذه حالة طوارئ للشعوب الأصلية في أوروبا".