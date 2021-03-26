المصري للتأمين: صرف تعوضات حادث قطاري سوهاج من مجمعة السكك الحديد

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أعلن الاتحاد المصري للتأمين، صرف تعوضات حادث تصادم قطاري سوهاج من مجمعة السكك الحديد.

وقال الاتحاد في بيان مساء اليوم الجمعة: "يؤكد الاتحاد المصري للتأمين قيام "مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الانفاق والطرق السريعة" بتشكيل فريق عمل على الفور للحصول على المستندات الضرورية والوصول إلي المتضررين لسداد التعويضات المستحقة.

ونعى الاتحاد في بيانه ببالغ الحزن المتوفين بحادث تصادم قطاري الصعيد اليوم، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى، وان يلهم اسر المتوفين الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة 32 شخصًا وإصابة 165 آخرين في حادث القطار بمحافظة سوهاج جنوب العاصمة القاهرة.