وزير الطيران يلتقي رئيسي لجنتي السياحة والطيران والرياضة بمجلس النواب

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران اليوم بمقر وزارة الطيران التحديات التى تواجه قطاع الطيران وكذا تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاعى السياحة والطيران والخدمات المقدمة بالمطارات المصرية وارتفاعات البناء المصرح بها بمنطقة أرض الجبل بمحيط مطار بورسعيد .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم مع النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران والنائب الدكتور محمود عبده حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب حسن عمار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب عمرو هندى وكيل لجنة السياحة والنائب على بدر أمين اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأشار بيان وزارة الطيران إلى أن النائبة نورا علي أكدت أن قطاع الطيران المدنى من القطاعات الحيوية التى تساهم بشكل فعال في رفع معدلات التنمية الإقتصادية، مشيدة بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع الطيران في ظل أزمة كورونا فضلاً عن حصول 8 مطارات مصرية حتى الآن على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولى(ACI) والذى يعكس مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطارات المصرية.

كما أثنت رئيس لجنة السياحة والطيران على التنسيق الفعال بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بالاضافة إلى دعم السياحة الداخلية من خلال إطلاق مبادرات متنوعة ومنها (شتي في مصر)، وأكدت النائبة أن اللجنة لا تدخر جهدًا لتوفير كافة سبل الدعم لقطاع الطيران.

من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالاجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات المصرية والتى كان لها عظيم الأثر في نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي أقيمت في مصر في يناير الماضي وأصبحت نموذجا يحتذى به في عدد من دول العالم الأمر الذي أدى إلى كسب ثقة جميع الاتحادات الرياضية الدولية وأكد على قدرة مصر على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية.

وفى نهاية اللقاء أكد وزير الطيران أن الوزارة وجميع شركاتها التابعة تسعى دائما إلى رعاية كافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر ولا تتوانى فى تقديم سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لجميع المنتخبات والفرق الرياضية المشاركة فى البطولات الرياضية.. كما تسعى وزارة الطيران المدنى بشكل دائم على المشاركة والتعاون المثمر مع وزارة السياحة والآثار لتحفيز الحركة السياحية الوافدة الى المقاصد السياحية المصرية من خلال اطلاق المبادرات المشتركة وتقديم كافة التسهيلات للسائحين وشركات الطيران بالمطارات الاقليمية المصرية .