 السودان: حركة جديدة تنضم إلى اتفاق جوبا للسلام - بوابة الشروق
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السودان: حركة جديدة تنضم إلى اتفاق جوبا للسلام

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 5:46 ص

تم اليوم الخميس، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، التوقيع على اتفاق السلام، بين الحكومة وحركة "تحرير السودان" بقيادة مصطفى طمبور.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن التوقيع حضره من جانب الحكومة السودانية، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو المجلس الدكتور الهادي ادريس، ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم.
وأكد وزير الشباب والرياضة السوداني، حرص الحكومة على تحقيق السلام في كافة ربوع البلاد، مشيرا إلى أن انضمام "حركة تحرير السودان" بقيادة مصطفى طمبور لاتفاق السلام، يُشكل اضافة لعملية السلام.
من جانبه، تعهد رئيس الحركة مصطفى طمبور، بالعمل مع أطراف السلام الأخرى على بناء السودان وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، مشيرا إلى أهمية تكاتف أبناء السودان في هذه المرحلة لتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

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