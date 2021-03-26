وكيل تموين المنيا: تحرير 30 محضرا تموينيا مخالفا بديرمواس

واصلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين المنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إدارة الرقابة التموينية شنت حملة تموينية مكبرة بدائرة مدينة دير مواس، برئاسة قطب التوني مدير عام إدارة الرقابة التموينية بالمديرية و أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة الرقابة بتموين دير مواس.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 30 محضرا في مجال متابعة المخابز كالآتي: 14 محضر خبز نقص وزن، محضرين غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار ، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة بموجب الواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.