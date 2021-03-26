«الاتحاد من أجل المتوسط»: رأينا بعض الممارسات الأنانية فيما يخص لقاحات كورونا

اتحاد من أجل المتوسط: أوروبا يجب أن تدرك أن مستقبلها الاقتصادي في ارتباطها بإفريقيا

قال ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، إن جائحة كورونا أثبتت للعالم أنه لا توجد حلول وطنية في مواجهة عدد من المشكلات ذات الطبيعة الدولية، مؤكدًا أن الحلول لهذا الوباء يجب أن تأتي بشكل جماعي.

وأضاف كامل، في لقاء مباشر ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس: «رأينا بعض الممارسات التي تتسم بقدر من الأنانية خلال أزمة كورونا، فيما يتصل باللقاحات».

وأكد أن مرحلة البناء ما بعد الجائحة يجب أن تكون على أسس مستدامة، مضيفًا أن مصر هي الاستثناء في محيط من الانكماش الاقتصادي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وذكر أن إفريقيا أصبحت موطنًا للنمو الاقتصادي في العالم، لتبني طبقة متوسطة قادرة على الاستهلاك والإنتاج معًا، ذاكرًا أن أوروبا يجب أن تدرك أن مستقبلها الاقتصادي في ارتباطها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.