 رئيس الوزراء العراقي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 8:26 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالا هاتفيا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الكاظمي اعرب عن خالص تعازى العراق، حكومة وشعبا، في ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة.

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