نشرت النيابة العامة، منذ قليل، مقطعا مصورا لوصول النائب العام المستشار حمادة الصاوى على رأس فريق من المكتب الفني، لسوهاج؛ لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات.







وأعلنت النيابة العامة صباح اليوم أن النائب العام توجه لموقع حادث القطارين بسوهاج لمعاينته.



وأمر النائب العام، منذ وقوع الحادث، بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، والذي أسفر حتى الآن عن 32 قتيلا وأكثر من 91 مصابا.



وذكرت النيابة في بيانين مقتضبين سابقين صباح اليوم، أن فريقا من النيابة العامة انتقل لموقع الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق، بينما أهابت بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع الحادث، قائلة إنها تباشر التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.



وفي سياق متصل أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطارين، وذلك أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.



كما وجه بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقاريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.