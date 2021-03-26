رئيس جامعة دمنهور يتفقد امتحانات التعلم المدمج بمجمع كليات النوبارية

تفقد عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم، سير عمل امتحانات التعلم المدمج لكلية الزراعة بفرع النوبارية، حيث يؤدي الامتحانات اليوم ٢٣٥ طالبا من الفرقة الأولى و١٨٩ طالبا من الفرقة الثالثة.



وأكد رئيس الجامعة متابعته للامتحانات لحظة بلحظة ولأى مشكلات قد تطرأ، مشددا على استمرار متابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة أثناء أعمال الإمتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وفقاً للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة التعليم العالي من تشغيل بوابات التعقييم بصورة مستمرة و عمل الكشف الحرارى على جميع الطلاب والعاملين ومدى الالتزام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل قاعات الامتحانات مع الاهتمام بالنظافة لجميع مبانى الكليات ومرافقها وقاعاتها وتعقيمها قبل وبعد إجراء الامتحانات، بالإضافة إلى منافذ التهوية الجيدة.



وأوضح صالح أن الجامعة تعمل على تطوير برامج التعليم المدمج والذي يتيح للطلاب فرص الحصول على مؤهل دراسي أعلى ويضيف لهم خبرة علمية وعملية تنعكس على مستقبلهم المهني ونجاحهم فى المجتمع وذلك وفقا للرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بالجامعة.