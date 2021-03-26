قال حمدي حسني، المتحدث الرسمي لشئون الدفع الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة انتهت تمامًا من صرف مستحقات العاملين بالدولة من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية، موضحًا أن استبدال بطاقات الموظفين بـ«ميزة» يحقق مزايا عديدة لهم.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الخميس، أن البطاقات الجديدة تصل إلى المواطن مجانًا دون دفع أية مصاريف إصدار، سواء كان ذلك أول مرة أو حال استبدالها، إلا في حال فقدانها يتم دفع رسوم لكنها ليست كثيرة.

وأكد أنه لا توجد رسوم سنوية أو ربع سنوية على بطاقات «ميزة»، أو عمولة على عمليات السحب من «ATM»، مضيفًا أن البطاقات الجديدة ذات مستوى أعلى أمان تكنولوجي.

وتكثف الحكومة من خطواتها لاستبدال بطاقات صرف مرتبات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم قرابة 5 ملايين، ببطاقات «ميزة» بالتعاون مع 9 بنوك محلية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد.

وقالت مصادر بوزارة المالية، إن الوزارة نجحت في استبدال نحو 310 آلاف بطاقة «ميزة» حتى نهاية شهر فبراير الماضي، بينما تسعى للانتهاء من استبدال 490 ألف بطاقة قبل نهاية الشهر الجاري.