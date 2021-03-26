مصادر دبلوماسية عربية: رئيس الوزراء العراقي يزور الرياض الأربعاء المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية عربية في الرياض لوكالة الانباء الألمانية ( د.ب.أ) أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيصل إلى المملكة الأربعاء القادم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.



كان العاهل السعودي قد عقد الخميس لقاء عبر الاتصال المرئي مع الكاظمي وجه خلاله دعوة للأخير لزيارة المملكة.



من جانبه، أعلن الكاظمي دعم بلاده للمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن .



وأوضحت المصادر أن الكاظمي سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تجمعه به علاقة وثيقة في نيوم شمال غرب البلاد إلى جانب عدد من المسؤولين السعوديين لبحث عدد من مستجدات القضايا السياسية والأمنية في المنطقة وتنسيق سياسات البلدين تجاهها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي إضافة استعراض ما تمخضت عنه الدورات الأربع السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه.



وزادت المصادر أن الكاظمي سيطلع المسؤولين السعوديين على الخطوات التي اتخذتها بلاده على صعيد تثبيت أسس الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في بلاده "التي تتبناها تنظيمات تتلقى دعما على مختلف الصعد من بعض القوى الإقليمية بهدف النيل من هيبة الحكومة ومنع عودة العراق للحضن العربي وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي لإرساء الأمن المستدام".



ولم تستبعد المصادر يطرح الجانب العراقي على بساط البحث مشروع المشرق الجديد وهو المشروع الذي وصفه حسين علاوي مستشار رئيس الحكومة العراقية بانه " مشروع ذو أبعاد اقتصادية مهمة للعراق ودول المنطقة" ويجري بحثه بين بغداد والقاهرة وعمان "وربما تنضم دول جديدة له، وهنا نتحدث عن دول الاعتدال" على حد قوله.