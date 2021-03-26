دراسة: تناول الأم للقهوة خلال فترة الحمل يعرضها لإنجاب أطفال صغيري الحجم

أظهرت نتائج دراسة أجراها باحثون في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة أن النساء الحوامل اللائي تناولن ما يعادل نصف كوب في المتوسط من القهوة يوميًا، كن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال صغيري الحجم قليلا، مقارنة بالحوامل اللاتي لم يستهلكن مشروبات تحتوى على كافيين.

وتوصل الباحثون إلى حدوث انخفاضات مماثلة في الحجم وكتلة الجسم النحيلة للأطفال الذين تستهلك أمهاتهم أقل من 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا - حوالي فنجانين من القهوة - يُعتقد أنها تزيد من المخاطر على الجنين. ويمكن أن يؤدي صغر حجم المواليد إلى زيادة خطر إصابة الأطفال بالسمنة ، وأمراض القلب والسكر في وقت لاحق من حياتهم .

وقالت الدكتورة كاثرين إل جرانتز، الأستاذ في قسم صحة السكان في المعهد الوطني للصحة، التابع للمعاهد الوطنية لصحة الطفل والتنمية البشرية "تشير نتائجنا إلى أنه قد يكون من الحكمة الحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التخلي عنها أثناء الحمل".

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من ألفي سيدة، تنتمي لعرقيات مختلفة في 12 موقعًا إكلينيكيًا، تم تسجيلهن من 8 إلى 13 أسبوعًا من الحمل.. كانت النساء غير مدخنات ولم يكن لديهن أي مشاكل صحية قبل الحمل.